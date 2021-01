Pablo Villanueva, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Melcochita’, se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles y tristes de su vida, tras la muerte de su nieto Jhordán Aguilera Villanueva (22), hijo mayor de su hija Yessenia.

Y es que el cómico hasta ahora no puede creer que su familiar haya partido de este mundo a causa de un terrible accidente automovilístico la madrugada del último jueves.

“Estoy destrozado, nos llamaron en la madrugada para darnos esta mala noticia, me siento triste... Era el primogénito de Yessenia y siempre nos visitaba, porque su hermanito Dilán está viviendo conmigo. Hace dos días me llamó para decirme que hoy venía con su hijita, que acaba de cumplir seis meses. Su esposa está en shock, aún no cree que haya fallecido”, comenzó diciendo el artista peruano.

Asimismo, ‘Melcochita’ aseguró que lo que más le duele es ver a su hija sufrir de esa manera. “Ella (Yessenia) estaba trabajando en Paracas. El llanto de mi hija me parte el corazón”, agregó.

