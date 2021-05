El conductor del programa “El Deportivo”, Paco Bazán, ha sido vapuleado en las redes sociales luego de expresar su total rechazo total al uso de las mascarillas. Como se recuerda, el exarquero acusó al Nuevo Orden mundial de llevar a cabo un “plan genocida y maquiavélico”.

Para conocer su versión de los hechos, la reportera del programa “Amor y Fuego” se comunicó con el conductor de ATV. Sin embargo, lejos de hacer un mea culpa o disculparse, Bazán cortó la llamada de manera brusca.

“[Te saluda Joselyn de ‘Amor y Fuego’ de Rodrigo y Gigi] Ya, ¿y?”, fue lo único que dijo Francisco Bazán

Al respecto, Rodrigo González se mostró indignado y lo criticó por su postura ‘negacionista’ frente a la pandemia del Covid-19.

“Lo único que dijo fue ‘ya ¿y? qué quieres que haga’ (...) Todavía es achorado. Es que él lo ha dicho claramente, ‘yo no hablo tonterías, yo sé de lo que hablo’, y quizá para él ha sido una ofensa que el canal no lo respalde en su teoría, pero no todos tenemos el mismo dealer Paco para entender”, indicó Rodrigo González.

“Hasta que no les pase, no van a aprender. Pero lo peor es que cuando uno tiene una cámara adelante no estás en la sala de tu casa. No entiendo cómo él pudo negar algo que ha vivido en carne propia y más aún, decirlo frente a una cámara”, agregó.

¿Qué dijo Paco Bazán sobre las mascarillas?

“Yo creo que es un plan genocida del Nuevo Orden Mundial que está buscando adoctrinarnos a los humanos que nos quieren silenciar, nos han puesto tapabocas para silenciarnos que simbolizan además a los esclavos egipcios, porque ellos tenían caretas y así los sometían”, dijo Paco Bazán.

Suspenden a Paco Bazán

El último miércoles, ATV emitió un comunicado oficial donde rechazaron completamente las palabras dichas por Paco Bazán, quien fue duramente criticado en redes sociales por desinformar a la población sobre las normas impuestas para frenar el avance de la pandemia.

