Jorge Pozo, padre biológico de Ethel Pozo, dio una entrevista exclusiva al programa ‘Amor y Fuego’ tras estar en el anonimato por más de 30 años. La expareja de Gisela Valcárcel arremetió contra aquellos que lo acusan de buscar show.

El hombre de 66 años aprovechó las cámaras para responder a la periodista Magaly Medina, quien cuestionó que le dieran espacio al hombre que supuestamente abandonó a Gisela Valcárcel cuando estaba embarazada.

Y es que Magaly Medina aseguró que no se iba a prestar al show de Jorge Pozo: “Este señor se comunicó con mi producción también, quería hablar con mi productor o quería hablar conmigo, dejó dicho al teléfono que tenía cosas muy interesantes para contarme (...) yo no me voy a prestar para esos juegos inmundos jamás, porque detesto a los irresponsables, detesto a la gente que no se hace cargo de sus acciones”.

Jorge Antonio Pozo Ramal dijo que lo dicho por la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ es “completamente falso”.

“Yo en ningún momento he conversado con la producción de ese canal, diciendo que voy a llorar, esos son inventos que me molestan bastante. Yo voy a pedir a la señora que me demuestre con fotos o algo de que yo he hablado todo eso. Yo no he tocado puertas, no me he comunicado con su producción. La reto a que me demuestre que yo he llamado por teléfono diciendo que tengo cosas que contar”, dijo al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Padre de Ethel Pozo se defiende

