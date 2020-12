Karla Tarazona sorprendió a propios y extraños tras anunciar su boda con su pareja, Rafael Fernández, el último viernes.

Aunque la pareja ya estaba comprometida, dejaron en shock pues no habían anunciado la fecha de su boda e incluso las exparejas de Rafael Fernández no dejaban de opinar en los programas de farándula.

“No volvería a cambiar nada de este día, amanecí con el corazón hinchado de emoción y me siento la mujer más dichosa del mundo, @rafaelmfernandezs conocerte no fue coincidencia y el tiempo me hizo entender que nuestras vidas estaban destinadas a encontrarse para ser felices”, dijo Karla Tarazona en Instagram tras la boda.

Por su parte, el programa “Amor y fuego” publicó un adelanto de lo que tendrán en la edición del lunes. Según informaron, algunos de los más felices con esta unión eran los familiares de Karla Tarazona.

De hecho, el padre de Karla Tarazona se mostró feliz de que su hija se haya casado con un “hombre de verdad” y hasta le mandó una indirecta a las exparejas de Karla.

“Tantos muñecos que ha agarrado inflados, ahora ha agarrado un hombre de verdad”, dijo el señor al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Avance de "Amor y fuego" sobre la boda de Karla Tarazona - diario ojo

