Una vez más, los excesos de Tony Rosado son motivo de escándalo y en esta ocasión, la popular ‘Paloma de la Gauracha’ acusó al cantante de haber intentado abusar sexualmente de ella, detallando el terrible momento con el polémico artista.

Un programa online conducido por Sara Manrique y Joao Castillo, fue el escenario de las declaraciones de Paloma de Guaracha, quien confesó que Tony Rosado la acosaba desde que la vio en una fiesta a la que ambos asistieron e intentó pasarse de la raya.

Según Paloma, Tony quiso subirla a su camioneta, que era totalmente polarizada y lo que le llamó más la atención, fue que el cantante botó al chofer para que se queden a solas, pero el momento de terror comenzó luego y ella lo contó con nerviosismo y temor.

“Lo único que hizo él de frente me metió la mano y me quiso alzar la falda y jalarme la ropa interior. Se me quiso venir encima y yo saqué mi fuerza total, no, porque en verdad, para mí fue algo feo. Al toque me bajé del carro”, de esta forma relató lo que pasó con el cantante, que también fue acusado por los cibernautas de haberse sobrepasado con la ‘Uchulú’.

TE PUEDE INTERESAR