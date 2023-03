La popular tiktoker “Uchulú” ha remecido la farándula luego de revelar que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un cantante mayor cuando formaba parte del programa cómico “El reventonazo de la chola”, conducido por Ernesto Pimentel.

“Estaba ensayando sin molestar a nadie, súper concentrada en mi guion y de la nada siento que alguien me da un palmazo en la nalga, súper fuerte (...) “A mí nunca me habían levantado la mano en la TV de esa manera, yo me sentí súper atacada”, denunció el influencer en su cuenta de Tik Tok.

¿Quién es el cantante que agredió a ‘Uchulú’?

Si bien la “Uchulú” no quiso revelar el nombre del sujeto que le propinó un palmazo en el trasero, en el programa “América Hoy” se especuló que el cantante Tony Rosado habría sido quien agredió sexualmente al joven selvático.

La producción del programa de Ethel Pozo y compañía logró comunicarse con el “Ruiseñor de la cumbia”, quien negó las acusaciones y arremetió contra la “Uchulú”.

“No saben como hacer noticia, esos maricones de mie***. Es mentira todo eso” , dijo Rosado muy molesto.