¡Como para no creer! Paloma de la Guaracha fue ampayada por las cámaras del programa de Magaly Medina ingresando a un hotel con Miguelito Barraza. La animadora de eventos se animó a hablar sobre dicho encuentro, pero todo se salió de control.

Sin embargo, lo que sorprendió al público fue que la conocida como la ‘Kardashian de Santa Anita’ brindó detalles de ese encuentro y aseguró que no volvería a salir con él.

Al ser consultada por los momentos que pasó en su hospedaje al lado del cómico, Paloma marcó distancia y prefirió alejarse de él. “¡Ay no Magaly, no ya no le voy a responder (las llamadas), ya no lo voy a llamar porque es medio menú. No, decepción total...”, mencionó radicalmente, desatando la risa de la conductora.

Por otro lado, la artista señaló que distintos personajes de la farándula le han escrito para tener encuentros íntimos debido a sus “increíbles atributos físicos”.

“Les llama la atención mi ‘traserazo’, mis piernas. ¿Qué culpa tengo yo? Soy jugosa y ardiente”, dijo Paloma de la Guaracha antes de levantarse de su sitio para enseñar su anatomía.

Magaly Medina al ver la acción de la animadora quedó bastante sorprendida por su osada acción y le pidió que se siente de inmediato por la “salud emocional de sus televidentes”.

