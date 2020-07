Pamela Franco salió al frente para responderle al vidente Reinaldo Dos Santos, quien le predijo que su relación con Christian Domínguez no iba a prosperar. Razón por la cual la integrante del grupo “Alma Bella” discrepó con él y le aclaró que eso está bien lejos e suceder por muchas cosas.

“Hay mucho miedo en esa relación, yo siento ese temor de que pase algo. Uno en esta vida hay que tener mucho cuidado, porque nosotros terminando atrayendo algunas cosas. Tener cuidado con estos pensamientos que uno no desea en esta vida”, señaló Do Santos quien veía que esa relación tenía tiempo de caducidad.

LE ACLARA

“Me quieren hacer llorar”, dijo en un inicio Franco para luego agregar: “Yo le apuesto mil cajas de atún que nos quedamos hasta viejitos”, indicó. Acto seguido Domínguez le refutó: “Yo le apuesto mil cajas en Facebook que también ns quedamos hasta viejitos”. En otro momento, Tula Rodríguez le preguntó si le apostaban mil cajas de atunes si el próximo se casaban,a lo que Christian respondió: “Nos casamos el próximo año si Dios quiere y sale todo lo que tiene que salir en la misma fecha que ya habíamos quedado. Lo de la fecha nadie lo sabía si lo comenté fue porque ya no se podía hacer”.

Sin embargo, dejando las bromas de lado la cantante de “Alma Bella” se puso seria y dijo que su relación podría acabar solo si pasara por esta situación. “No podría perdonar una infidelidad o posible maltrato físico. Yo lo veo súper lejos que nunca pasaría. Yo creo que el amor que vivimos cada día, eso se construye. Reinaldo Do Santos puede decir muchas cosas, lo respeto pero el amor es cada día”, indicó.

“Tenemos un angelito que nos cuida día a día” replicó Domínguez, quien añadió: “Motivos por el cual yo terminaría con Pamela. Y creo que en general no es un tema de engaño, sino un tema de decepción porque cuando yo me decepciono, cuando algo fuerte me pasa, ya sea la infidelidad, una mentira o lo que yo esperaba de ella ya no puede ser. Eso mataría lo que yo siento. Acá realmente es un tema de confianza”, precisó.