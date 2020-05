Pamela Franco y Christian Domínguez confirmaron que se están dedicando a la venta de atún al quedarse sin presentaciones con sus respectivas orquestas.

En entrevista con “En boca de todos”, la pareja contó detalles de su nuevo emprendimiento y también respondieron si Christian contemplaría regresar a “Esto es guerra”.

“¿Verdad o mentira que si convocan a Christian a Esto es guerra, terminas con él por obvias razones?”, le preguntaron a Pamela Franco.

La cantante aseguró que no le molestaría y dijo que respeta las decisiones de su pareja: “En cuestiones de trabajo yo no me meto. Él tendrá que decidir porque él conoce el ambiente mejor que yo, entonces sabe cuáles son las ventajas y las desventajas”.

“También me gustaría que cuando a mí me propongan cosas, me deje decidir a mí”, explicó Pamela Franco.

Sin embargo, entre risas advirtió: “¡Pero no va a ir! (a “Esto es guerra”)”.

Pamela dejaría que Christian entre a EEG- Diario OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Sully Sáenz revela detalles de la operación de su hijo

Sully Sáenz - diario OJO