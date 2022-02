¿Lo choteo? Pamela Franco estuvo como invitada especial en “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultada sobre su relación con Christian Domínguez. Y es que la cumbiambera opinó sobre las distintas pruebas de amor que muchas personas deciden dar a sus parejas, motivo por el que le recordaron el tatuaje que se realizó el cantante en su honor.

Recordemos que hace algunas semanas atrás, el ‘exwachimán’ mostró EN VIVO el diseño que se realizó en el brazo con el rostro y nombre de su pareja, por lo que fue blanco de críticas por sus compañeras de trabajo.

Sin embargo, Pamela Franco reveló que para ella un tatuaje no es una muestra significativa de estabilidad en una relación: “No lo considero como una prueba de amor, porque es una decisión de él. Hay un montón de mitos... Para mí es el comportamiento en casa, con las niñas, cómo es con los padres”, expresó.

Pese a estas declaraciones, la exintegrante de Alma Bella reveló que ella también se realizó un tatuaje en honor a Christian Domínguez y a su familia. Incluso, hasta mostró la imagen en su espalda y explicó el significado.

“Yo me hice un tatuaje porque yo quería, no para probarle nada a nadie. Tengo en la línea de mi espalda a mi mamá, a mi hija y las iniciales con Christian, solo dice C y P”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO