¡Se olvidó! Aunque Pamela Franco negó hasta el final haber estado alguna vez en Huanchaco, las redes sociales la desmintieron, pues la cantante se presentó junto a la agrupación ‘Salsa bella’ en un evento por fin de año 2018 y según, Pamela López, la artista habría estado con Christian Cueva en una celebración de año nuevo.

En la última edición del programa de espectáculos Magaly Tv La Firme, la popular conductora mostró algunos videos en los que la propia Pamela Franco promociona su presentación en Huanchaco Arena, así como las pruebas de sonido.

Además, la dueña de la agrupación y entonces jefa de Pamela Franco, borró algunas publicaciones de esa presentación en las que se ve a Pamela Franco. Sin embargo, en otra fotografía, la cantante se luce brindando junto a Medina en una foto que corresponderían al 3 de enero del 2019.

Christian Cueva le transfirió 280 soles a Pamela Franco

Pamela Franco enfrenta un nuevo escándalo y es que la esposa de Christian Cueva la señala como la tercera en la discordia en su matrimonio y de ser la causante de su ruptura. Además, Pamela López le envió un video a Magaly Medina para que lo difunda en su programa, pues se ve cómo le reclama a la cantante y le pide explicaciones de por qué su aún pareja le hace una transferencia de 280 soles.

“ Te he hecho una pregunta puntual, ¿de dónde conoces a mi esposo? (…) ¿Cómo me voy a tranquilizar si acabo de encontrar transferencias a tu nombre? 280 míseros soles ”, le reclama la esposa del ‘Aladino’.

Pamela Franco no supo cómo responder y le pidió que hable con su esposo, ya que él le contará la verdad. Además, la cantante de Alma Balle le dijo a López que no puede hablar porque su hija está a su lado durmiendo.

“ Ni sé la verdad, escúchame yo no entiendo. La verdad habla tú con él (...) ya me estás desesperando porque estoy encerrada, oye, estoy durmiendo con mi hija (...) arregla con tu esposo (...) yo no tengo nada que ocultar ”, finalizó Pamela Franco.

‘Metiche’ critica a Pamela Franco por negar haber estado en Huanchaco

Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, arremetió contra Pamela Franco, quien negó que estuvo en Huanchaco. Esto sucedió cuando la esposa de Christian Cueva revelara que la cantante pasó Año Nuevo con el futbolista cuando ambos estaban en aquel lugar.

“ También era mujer parida, también estaba dando de lactar cuando me dijeron que tú estabas con mi marido en Huanchaco en un año nuevo y que te veías con mi marido en Chimbote ”, le dijo Pamela López, pero la expareja de Christian Domínguez lo negó.

“Eso es totalmente mentira, yo no he estado con Huanchaco, jamás”, advirtió Franco.