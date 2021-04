Pamela Franco no dudó en expresar lo feliz que se siente por formar parte del programa “El Artista del Año”, sin embargo, asegura que pese a ello su prioridad siempre será su familia, pues hace un poco más de un mes se convirtió en madre de la pequeña María Cataleya, fruto de su relación con Christian Domínguez.

“Estoy contenta en el programa, yo confío en mi talento, sé lo que soy, pero si la carga familiar aumenta, quizá por la bebe, podría dejar el show”, comenzó diciendo la cantante.

Asimismo, la exintegrante de Alma Bella señaló que ha recibido muchas críticas por parte de los usuarios por haber llevado a su bebé el sábado pasado al set de televisión.

“Christian y yo somos muy responsables, tomamos todas las medidas de seguridad con la bebé. Yo debo estar con ella por la lactancia, ella siempre está cerca de nosotros. Y, bueno, a nadie le gusta que lo critiquen, pero ya sé llevar estas críticas, no me molestan, por el contrario, cuando no critican me preocupo. A mí me critican por todo, también por mi peso”, agregó.

Finalmente, reconoció que el haber subido de peso en el embarazo la pone en desventaja frente a las demás competidoras del reality de Gisela Valcárcel.

“Físicamente estoy en desventaja con las chicas, y no solo por estar más gordita, si no, por el físico, al momento de cantar y bailar me falta un poco de aire. Por eso, Christian me ha puesto a bailar para bajar de peso y, también, estoy comiendo sano”, puntualizó.

