La esposa de Christian Cueva, Pamela López, le dedicó un mensaje al futbolista de la selección peruana por su cumpleaños número 29.

A través de Instagram, Pamela López recordó lo que le llamó la atención de Christian Cueva cuando lo conoció.

“Desde el día q te conocí me llamo mucho la atención tu forma de ser, un estilo particular con mucha personalidad, carisma y simpatía. En un principio pensé q era tu manera de llamar mi atención que buscabas ser el centro de todo pues debo confesar que me equivoque! Pues con el tiempo descubrí entre otras cosas que esa chispa inigualable ES TU ESENCIA, esa cualidad que te caracteriza y te hace ser TAN TU Y TAN YO”, recordó Pamela López.

Seguidamente le dedicó un Feliz Cumpleaños al padre de sus hijos. “Gracias a Dios por compartir tu vida a mi lado. Gracias a Dios por bendecirte cada momento de tu vida. Gracias a Dios por tanto y todo. Feliz 29 años compañero mío !!! Te amo con toda mi alma, sin duda será un cumple diferente pero con el mismo amor que te tenemos todos. Dios te guarde mi amor @cueva10oficial”.

