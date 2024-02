Pamela López le reclamó a Chris Soifer por amorío con Cueva: “Me bloqueó y no me dio la cara”

Magaly Medina decidió revelar las conversaciones que mantuvo con Pamela López, antes del polémico escándalo de infidelidad.

Aunque la periodista se comprometió no difundirlas, decidió hacerlo luego de que el futbolista afirmara que no tuvo ninguna relación con Chris Soifer ni con Rosángela Espinoza.

En los chats, López asegura que Cueva le confirmó vio dos veces a la hermana de Michelle Soifer, incluso fue a tomar con ella en un departamento.

Además, Pamela López le dijo a Magaly Medina que le escribió a Chris Soifer pero no obtuvo respuesta.

“ Recuerdo también haberle escrito a la tipa esa pero nunca tuve respuesta, solo me bloqueó y no me dio la cara... le escribí al exnovio, Jeicy, y él me contó algunas cosas que encontró en un teléfono de ella. Eso me contó y yo perdoné por amor y cuando decidimos empezar todo de cero ”, expresó la madre de los hijos del deportista.

Te puede interesar