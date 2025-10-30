Pamela López y Macarena Gastaldo se vieron las caras, y pese a que ambas habían hablado mal una de la otra, se reunieron para participar en una activación con motivo del Reggaetón Lima Festival, que se llevará a cabo este viernes en el Estadio Nacional. Aún quedan pocas entradas disponibles en Teleticket.

Pamela López señaló que es toda una profesional y que, aunque se haya vinculado a “Maca” con Christian Cueva, eso no le afecta. Incluso, pese a las fuertes declaraciones de la argentina contra su actual pareja, Paul Michael —a quien calificó de “vago”, “cargacarteras” y aseguró que le escribió con intenciones coquetas—, López afirmó que no entrará en polémicas.

“Lo que se diga o no, sinceramente me tiene sin cuidado. Trabajo por mis hijos y este es un buen motivo para compartir juntas el trabajo. Yo sé con quién estoy y mi pareja sabe quién soy; lo que digan terceras personas no me afecta”, sostuvo López.

Por su parte, Macarena Gastaldo aseguró que los conflictos con Pamela López son netamente “faranduleros”.

“Tiene miedo a facturar como yo. Y sobre su novio, es un mantenido, un vago, tiene mal tinte, pese a que me escribió. Tengo las pruebas y no pienso rectificarme al respecto”, afirmó.

Ambas demostraron profesionalismo al coincidir en la conferencia de prensa del Reggaetón Lima Festival, que se realizará este viernes en el Estadio Nacional.

Arcángel, Myke Towers, Yandel, Farruko, Tito El Bambino, Sech, Lennox, Dales, Kapo, Noriel, Maldi (de Plan B) y la Charanga Habanera son algunas de las estrellas internacionales que estarán presentes en este megaconcierto.