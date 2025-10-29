En "K-Pop Demon Hunters", un trío musical femenino compagina su vida como superestrellas del pop coreano con el rol secreto de cazadoras de demonios (Foto: Sony Pictures Animation / Netflix)
El espectáculo más esperado llega al teatro Canout. Prepárate para una experiencia inolvidable con el lanzamiento de “Las Cazadoras K-Pop”, un innovador musical inspirado en la aclamada película “Las Guerreras K-Pop” que contará con la participación de tres talentosas actrices que, a través de su música, tendrán la misión de cazar demonios y salvar el mundo que habitan.

“Las Cazadoras K-Pop” es más que un simple show; pues cada actuación está impregnada de energía y entretenimiento. Las protagonistas: Andrea Aguirre, en el personaje de Remi; Shania Lazo como Cloe y Kenny Pérez en el personaje de Mara, las Huntrix, no solo deleitarán al público con sus impresionantes coreografías y voces en vivo, sino que también enfrentarán desafíos sobrenaturales, incluyendo un personaje intrigante que es mitad demonio.

Cabe mencionar que Kenny es exintegrante del primer grupo K-pop conformado por peruanas en Corea, país en donde estuvo con gran éxito. Las funciones serán el 02 y 16 de noviembre en el Teatro Canout de Miraflores en tres horarios (3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m.). Así también estarán el 8 de noviembre en Trujillo y el 7 de diciembre en Arequipa.

El espectáculo no estaría completo sin la electrizante participación de los Saja Boys, quienes aportarán su talento y carisma, elevando aún más la experiencia. “Las Cazadoras K-Pop” será además un show lleno de luces brillantes, acrobacias impresionantes, saltos mortales y efectos especiales de última tecnología, además de los más sonados éxitos de K -pop en inglés y español.

Este espectáculo celebra la cultura del K-pop y el poder de la música transmitiendo un importante mensaje de superar tus miedos y luchar por cumplir tus sueños. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura única. “Las Cazadoras K-Pop” promete ser un espectáculo inolvidable que seguramente resonará en los corazones de todos los seguidores y amantes de la música k-pop y toda la familia peruana.

Prepárate para vivir una experiencia única que te pondrá a vibrar desde el primer minuto. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.

