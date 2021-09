No aguantó pulgas. Pancho Rodríguez le contestó fuerte y claro a Nicola Porcella , quien se burló del chileno por estar en “Esto es guerra” cuando el reality se encuentra bajo de rating.

“Yo no mandé a ‘Esto es guerra’ hacer 13 puntos (de rating). Yo estaba en ‘Esto es guerra’ cuando hacía 25, llegaste tú y ahora hace 13 puntos”, acotó Nicola Porcella, quien se encuentro en México participando del reality “Guerreros 2021”

Ante ello, el modelo chileno respondió ante los ataques del excapitán de las ‘Cobras’ con un contundente mensaje.

“Te recuerdo que si no estás acá no es porque tú no quisiste, sino porque no te quisieron... Nos vemos pronto colega!”, escribió el chico reality en sus historias de Instagram.

“PD: mis respetos para Yan, que es una máquina que se ha ganado su puesto COMPITIENDO”, sentenció.

Como se sabe, Pancho Rodríguez, de 36 años de edad, viajará a México en representación del Perú para competir contra los mejores integrantes de “Guerreros 2021”.

“Es una responsabilidad muy grande, es un orgullo representar a Perú”, manifestó emocionado al ser elegido.

