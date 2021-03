El modelo Pancho Rodríguez se pronunció en sus redes sociales tras la información lanzada en el programa “Amor y fuego”, donde se indicaba que tanto él como Paloma Fiuza se habrían negado a representar al Perú en “Guerreros: Puerto Rico” debido a que no les iban a pagar.

“Les voy a aclarar algo que en verdad, qué pereza que es aclarar cosas que no son, pero es necesario”, dijo Pancho Rodríguez en sus historias de Instagram.

El chileno aseguró que nunca le ofrecieron ser parte del equipo peruano que iba a viajar a Puerto Rico: “Eso es completamente falso, al día de hoy nunca ha existido una conversación relacionada con algún viaje a Puerto Rico con ella (Paloma Fiuza) ni conmigo”.

De acuerdo a Pancho Rodríguez, él hubiera estado orgulloso de viajar representando a nuestro país. “Personalmente si es que yo tengo que ir a representar a Perú a cualquier país que vaya, voy feliz. En este caso, si es a Puerto Rico, también voy feliz, no tengo problemas en ir allá, ganarle a cada una de las personas que están allá, para decirles oye, Perú está en el mapa, a Perú se lo respeta, obviamente en el buen sentido de la palabra, deportivamente hablando”.

“Pero no es así, al realidad es que yo estoy acá en Perú, tengo mi responsabilidad con mi equipo, con los combatientes y eso es, quería desmentirlo porque después hay gente que... habla tonteras”, manifestó.

¿Qué dijo “Amor y fuego”?

En el programa del 10 de marzo, Rodrigo González y Gigi Mitre indicaron que “Pancho y Paloma ya le han dicho a Mariana Ramírez del Villar que no irían a Puerto Rico porque no pagan, el programa es misio y tendrían que regresar a cuarentena al volver y no les conviene”.

