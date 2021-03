Pancho Rodríguez y Paloma Fiuza serían los participantes que se habrían negado a participar en “Guerreros: Puerto Rico”. De acuerdo al programa “Amor y fuego”, la razón sería que económicamente no les convenía.

“Pancho y Paloma ya le han dicho a Mariana Ramírez del Villar que no irían a Puerto Rico porque no pagan, el programa es misio y tendrían que regresar a cuarentena al volver y no les conviene”, comentó Rodrigo González durante el programa.

Sin embargo, Gigi Mitre aseguró que deberían haber aprovechado la oportunidad de conocer otro país y ganar más seguidores: “Pero es la experiencia, yo sí me iría. No me parece una forma inteligente (...) seguramente no les pagarán allá, en ese formato de allá, pero les seguirán pagando su sueldo de acá. ¿No? Ah”.

Los conductores revelaron que “Esto es guerra” no les iba a seguir pagando si decidían viajar a Puerto Rico. “Dice Renzo (su productor) que el tema está en lo económico, yo pensaría que si es que no están trabajando en Lima pero sí en Puerto Rico les siguen pagando su sueldo normal, pero dice Renzo que no”.

“Si se van ProTV no asumiría los días que se ausentan en el programa, además Wapa TV (canal de TV boricua) es menos que Viva TV (canal de TV boricua)”, informó Gigi Mitre.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez preocupada por su mamá: “Está adolorida y delicadita, no hay oxígeno”

Tula Rodríguez preocupada por su mamá: "Está adolorida y delicadita, no hay oxígeno"

TE PUEDE INTERESAR