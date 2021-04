Pancho Rodríguez fue captado con una misteriosa mujer en el distrito de Miraflores. Según se pudo observar en las imágenes de “Magaly TV: La Firme”, el modelo chileno fue a un restaurante miraflorino junto a una jovencita.

“El chileno no estaba solo y no era Spheffany Loza ni Yahaira Plasencia. Él estaba con esta rubia que no está nada mal”, se señaló en el informe presentado por el programa de ATV.

Tras dejar el restaurante, el integrante de “Esto es guerra” y su acompañante se dirigieron a una heladería de San Isidro. Ambos se compraron un helado y decidieron conversar en un parque.

Las cámaras de Magaly Medina siguieron a Pancho y a su misteriosa amiga hasta el distrito de Barranco, donde ambos se despidieron con un fuerte abrazo.

Cabe mencionar que Pancho Rodríguez tuvo una larga relación sentimental con la modelo Spheffany Loza y recientemente fue relacionado con la cantante Yahaira Plasencia, pero ambos aclararon que solo tienen una estrecha amistad.

