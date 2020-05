Pancho Rodríguez descartó haber incumplido con las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. En su cuenta de Instagram, el chileno aseguró que solo finge una cábala cada vez que ingresa al set de “Esto es guerra”.

El último lunes, Pancho Rodríguez causó polémica al ser presentado como el capitán del equipo Verde, ya que se agachó a “besar” el piso del set de EEG.

No obstante, el chileno insistió en que solo pareció que besó el piso pero no lo hizo: “Quiero aclarar algo que he estado leyendo que dicen que ayer besé el piso del programa. No besé el piso del programa, eso es algo que yo siempre hago por un tema de cábala. Me agacho y hago como que beso el piso, pero nunca lo beso, desde hace años que lo vengo haciendo, por un tema de higiene, ¿cómo voy a besar el piso?”.

Asimismo, aseguró que aunque hubiera querido, no hubiera podido besar el piso pues estaba con mascarilla: “Ni siquiera, por más que lo haya querido besar ayer, estaba con la mascarilla, pero aún así repito que no lo besé, ni siquiera tuve contacto”.

“Por más desinfectado que yo sé que está, no hubo contacto de la mascarilla con el piso”, insistió Pancho Rodríguez.

El capitán del equipo Verde también pidió disculpas por su estado físico. “Pedirles disculpas por mi rendimiento el día de hoy. Esta cuarentena no ha sido fácil, no he estado de vacaciones, entrenando”, expresó.

Pancho Rodríguez aclara ingreso a EEG - diario Ojo

