El modelo Pancho Rodríguez se pronunció luego de la difusión de unas imágenes donde se lo ve escondido al interior de un baño en la casa de Cieneguilla donde Yahaira Plasencia celebró su cumpleaños el pasado viernes 23 de abril.

A través de un comunicado publicado en Instagram, el chileno admitió su error y pidió disculpas públicas por asistir a esta reunión en medio de la segunda ola de la pandemia del COVID-19.

“En primer lugar debo asumir como hombre y figura pública las consecuencias de mi irresponsabilidad y proceder, más aún conociendo la difícil situación que vive el país debido a la pandemia. Ante las imágenes mostradas en distintos medios de comunicación debo señalar que lamento profundamente mi comportamiento al incumplir lo impuesto por el gobierno ante la prohibición absoluta de eventos y reuniones privadas o públicas”, se lee en el comunicado.

De acuerdo a Pancho Rodríguez, decidió esconderse porque sintió temor ante la llegada de los agentes: “Debo señalar que al momento de la intervención policial, fui preso de la incertidumbre y el miedo ya que nunca estuve en una situación parecida, actué por instinto y traté de esconderme, lo que no debió suceder”.

El participante de “Esto es guerra” aseguró que acudió a la comisaría: “Asumí mi falta, firmé el acta de detención y luego me trasladé a mi domicilio (...) He reflexionado y soy consciente que cometí una falta muy grave y no hay justificación alguna”.

“En los 6 años que vivo y trabajo en el Perú, nunca había protagonizado ningún acto de indisciplina como ciudadano. Me relajé, tomé una mala decisión y toda acción tiene una consecuencia. Finalmente quiero pedir sinceras disculpas ante lo ocurrido a la opinión pública, a la empresa donde trabajo, ProTV, y a toda la gente que me sigue. Me equivoqué y ahora toca asumir las consecuencias de mis actos”, indicó Pancho Rodríguez.

