El último lunes 13 de diciembre, el capitán de los guerreros Patricio Parodi salió en defensa de Luciana Fuster luego que Pancho Rodríguez lanzó un cruel comentario sobre la modelo.

“A través suyo quería decirle a Lucianita que lamento que no esté con nosotros porque si hubieses estado acá, tú sabes que te hubiésemos apoyado”, dijo Pancho Rodríguez a Luciana Fuster, pese a que minutos antes aseguró que cualquier entrentamiento entre Tepha Loza o Allison Pastor contra Luciana, sería una “masacre”.

“¿En qué momento no hemos apoyado a Luciana?”, preguntó Hugo García. El capitán decidió intervenir y arremetió contra Pancho Rodríguez: “Tribunal, es San Pancho, quiere quedar bien con el público”.

“Nosotros endiosamos acá a Allison, nunca minimizamos a Luciana”, aseguró Pancho Rodríguez. El capitán de los combatientes, Mario Hart, también respondió: “Estamos empoderando a Allison ¿y cuál es la respuesta de los del otro lado? Pedir cambios”.

“Empoderando a Allison pero chancando a la rival”, comentó Patricio Parodi. Luciana Fuster también habló y pidió a su capitán que no la defienda: “Son los combatientes, Pato, no te gastes, así de hipócritas son”.

“Piden cambios ¿por qué? Porque no le dan la confianza, por eso están pidiendo cambios en la semana de la final. ¡Por eso la cara de Lucianita!”, expresó Mario Hart.

“¿Y las palabras de ‘cualquier chica masacraría a Luciana? Quieren limpiarce”, insistió Patricio Parodi.

Por su parte, Johanna San Miguel admitió que pidió cambios para el equipo antes de la final: “Sí, yo he pedido cambios y lo digo abiertamente”.

Para poner paños fríos, Patricio Parodi manifestó lo siguiente: “Cada uno es libre y cada uno tiene un punto de vista, que a mí un competidor me parezca más fuerte en un circuito final que otro, no es desmerecer a mi equipo. Lo que pasa, ‘chatita’. es que nosotros no podemos hacer nada contra el Tribunal, contra producción para pedir algún cambio de equipo. Nosotros toda la vida hemos ido a las finales con el equipo que nos toque ir: sean nuevos, sean antiguos, tengan cierta debilidad en algún circuito final, sean más fuetes, siempre hemos ido así, nunca nos hemos quejado y con el equipo que tenemos demostramos lo que podemos dar, ganemos o perdamos, demostramos un bien nivel”.

