La modelo Luciana Fuster viene siendo cuestionada por varios programas de espectáculos tras su supuesta salida con Diego Rodríguez, solo semanas después de que fuera captada besándose con su compañero Patricio Parodi. La chica reality no se quedó callada y le respondió a todos sus críticos. “No tengo por qué perdonar que la gente se invente cosas porque soy pública y lo pueden hacer, no es así. Yo haga lo que haga, nadie tiene derecho a criticar ni calificar ni juzgar ni nada... Nosotros por ser públicos está bien que estemos expuestos pero no tenemos por qué aceptar que manchen nuestra dignidad, nuestro nombre, nuestros apellidos y mucho menos que afecten a nuestras familias”, indicó en ‘Estás en todas’. Video: