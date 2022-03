José Paolo Guerrero Gonzales o simplemente Paolo Guerrero reapareció en redes sociales publicando una fotografía de su rostro en primer plano, el cual ha generado diversas reacciones en redes sociales.

Y es que el tiempo no pasa en vano. El futbolista peruano, de 38 años de edad, luce con canas en la barba, ojeras y líneas de expresión, las cuales se hacen más evidentes.

Atrás quedaron los extravagantes looks que lucía el ’Depredador’ y marcaban tendencia entre los fanáticos.

Paolo Guerrero HOY 2022

Actualmente, el goleador de la Selección Peruana no tiene equipo por una molestia en la rodilla que no le deja jugar desde el año pasado. “Estoy muy bien, entrenando fuerte. Esperemos que cada vez me siente mucho mejor”, expresó el recordado capitán de la ‘Blanquirroja’, este 7 de marzo.

A continuación, haremos un repaso del ANTES Y DESPUÉS e Paolo Guerrero en los últimos años:

Paolo Guerrero y sus distintos peinados en la selección peruana - 7

Paolo Guerrero y sus distintos peinados en la selección peruana - 10





Paolo Guerrero hizo su debut profesional el 2003 con camiseta de Bayern Múnich. (Foto: Bundesliga)

El gol de Paolo Guerrero a Oliver Kahn con el Hamburgo. (Foto: AFP / Video: Bundesliga)

Hamburgo: "Si un club viene y hace una oferta por Paolo, evaluaremos"

Paolo Guerrero podría volver a jugar este fin de semana con el Hamburgo

Flamengo no ha tenido un buen comienzo en el Brasileirao y ello, más otros motivos personales, habría empujado al técnico de Paolo Guerrero a renunciar (Foto: Getty Images)

Paolo Guerrero. (Foto: Agencia Corinthians)

Paolo Guerrero es el goleador del Corinthians (Agencia Corinthians)

Paolo Guerrero regresó al gol con Flamengo luego de cinco meses. Hizo un doblete ante Atlético Mineiro por la Primeira Liga de Brasil (Foto: Gazeta Press)