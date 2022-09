El tráiler oficial de “Contigo Capitán” (Netflix) mostrará uno de los episodios más controversiales en los que estuvo involucrado el futbolista Paolo Guerrero, líder y referente de una de las selecciones peruanas más exitosas de las últimas décadas.

El avance divulgado este viernes confirma que la serie abordará el dopaje atribuido al delantero peruano en las instancias finales de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018, y que estuvo a punto de dejar fuera al capitán de dicha competencia.

Según la versión oficial de la defensa legal de Guerrero, el resultado del control antidopaje del delantero arrojó positivo (tras el partido Argentina vs Perú) debido a que en el hotel de Lima donde concentró la selección nacional ocurrió una contaminación cruzada cuando bebió té.

El avance de “Contigo Capitán”, cuyo estreno en Netflix está previsto para el día 5 de octubre, muestra una tensa escena en la que el personaje de Paolo Guerrero (interpretado por Nico Ponce) confronta a seis trabajadores uniformados del hotel en, aparentemente, las instalaciones del exclusivo alojamiento limeño.

La producción de Netflix reproduce un hecho que sí ocurrió en la realidad y que el mismo Paolo Guerrero contó en entrevista con Cuarto Poder a inicios del 2019. De acuerdo con su versión, acudió en dos ocasiones al hotel para pedir ayuda y que digan la verdad.

“Ellos no me quisieron ayudar, me cerraron la puerta. Todos los mozos vinieron con el mismo discurso dijeron que tenemos los protocolos bien claros que acá no se vende mate de coca. Les han dicho a los mozos que lean algo, que lo estudien y lo repitan”, aseveró molesto en aquella oportunidad.

“Contigo capitán” es la serie de Netflix inspirada en la difícil batalla legal que inició Paolo Guerrero contra la Asociación Mundial Antidopaje para que lo dejaran jugar en el Mundial de Rusia 2018, un caso que paralizó al país tras la clasificación de selección peruana a este torneo después de 36 años.

El elenco de esta producción está encabezado por Nico Ponce y cuenta con las actuaciones de destacados actores como Rodrigo Palacios Pazos, Irene Eyzaguirre, Carlos Victoria, Emilram Cossío, Toño Vega, Hugo Salazar, Tatiana Espinoza, Carlos Solano, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO