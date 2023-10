Paolo Hurtado estuvo enlazado en exclusiva con el programa de Magaly Medina desde el Cusco. Y es que el futbolista negó tajantemente las afirmaciones de Jossmery Toledo y hasta señaló que nunca estuvo enamorado de ella.

“Yo estaba esperando este momento, porque la voy a demandar. Ella me amenazó con que iba a ir a tu programa, tengo grabaciones. Todo fue una estrategia. Al final logré lo que quise”, comenzó diciendo.

Asimismo, el pelotero manifestó que todas sus palabras para con la expolicía fueron mentira. Incluso, afirmó que no planeaba tener un hijo con ella, como la modelo comentó en “Amor y Fuego”.

“Yo he cometido mi error, no estoy culpando a la chica. Aquí el único que ha fallado he sido yo (...) Yo nunca me enamoré de ella, no me iba a casar, ni mucho menos tener un hijo”, agregó fuerte y claro.

