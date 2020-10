Giovanni Suárez, reconocido por interpretar el papel de Benito Santos en la popular telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, reveló que dio positivo por Coronavirus y se encuentra hospitalizado. Esta TN fue escrita por Julio Jiménez, en el año 2003 y producida por RTI Televisión, para Caracol Televisión y Telemundo.

“Estoy muy enfermo, di positivo para Covid y no estoy saturando nada, en estos momentos me van a meter a la UCI —Unidad de Cuidados Intensivos—, quedo totalmente incomunicado. Le pido a mis fans, a mis amigos y a los que me quieren que me pongan en sus cadenas de oración para que pueda salir de esta, por favor”, escribió el actor colombiano.

“Pasión de gavilanes” está protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, con las participaciones antagónicas de Kristina Lilley, Juan Pablo Shuk, Juan Sebastián Aragón y Lorena Meritano y las actuaciones estelares de los primeros actores Jorge Cao, Gloria Gómez y María Margarita Giraldo.