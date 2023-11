Patricia Alquinta tiene una sonrisa brillante, como su alma. A sus 56 años es tan “regia” que es el sueño de muchos hombres y ella no le pone trabas. Esta vez habla sobre su papel en la película “Susy Diaz” , sobre sus amores y su vida en Estados Unidos.

- Todos dicen que eres la Martha Chávez de la película de Susy Diaz, ¿qué tal la experiencia?

Mira, para mí fue difícil, un reto, porque en la película hice un personaje muy serio, totalmente distinta a lo que soy. Me pidieron no mostrar lo dientes, que es muy difícil, porque automáticamente se me ve feliz, también una expresión bien dura y sin parpadear. Fue un reto decir ¿cómo actúo sin mostrar los dientes? Es más, todas mis caminatas son una expresión corporal.

- ¿Te maquillaron?

Me miro y digo miiiiiiiiércoles, fue un reto verme en pantalla gigante sin una sola gota de maquillaje y digo literal, porque me pidió que no me echara nada y la palabra nada, era nada y oscurecerse el cabello hacia atrás y mis amigos me dijeron, “amiga, qué vieja estás” y dentro mío decía ‘la gente que me ve va a decir que me pongo un filtro’. Se ven arrugas que uno nunca veo y dices ¡wow!

- ¿Fue el reto más grande?

SÍ. En Estados Unidos hice personajes de mala, de tonta loca, pero acá sin maquillaje y ponerme ropa de los 90, que es horrible, ancha, tenía que agarrar el cinturón para que no se me caiga. Siento que este personaje fue el más fuerte, porque hasta las luces no me favorecen, se me veía más defectos de los que ya tengo. Me pidieron no verla, imitarla y es un personaje de ficción. Fue bonito y me siento feliz, porque siento que crecí profesionalmente.

- ¿Con Susy Díaz eran muy buenas amigas?

Noooo, no te voy a mentir. Éramos compañeras de trabajo y hacíamos chacota, conversamos, pero hay una anécdota graciosa. Cuando estuvimos en “Risas en América”, un día ella leía las cartas y me dice “te lo leo” y me dice “ten cuidado, te veo internada, ambulancia y algo en el estómago” y ese día me llevaron de emergencia por apéndice. Entonces yo decía, miiiiiércoles ella sabe leer las cartas. Ella tiene su círculo y yo el mío, pero si nos vemos nos reímos y conversamos.

- ¿Cuál es el futuro para ti?

Lo que pasa es que no tengo familia en Perú, pero mi carrera hace que venga y vaya. En EE.UU. tengo dos casting y acá retomé mi carrera y siento que estoy mejor. Lo que la gente no sabe es que estoy en otra etapa de mi vida y me encanta. La independencia mía me da la oportunidad que agarre una maleta y viajar cuando quiera, por eso estoy sola también. Tengo cuatro años entre Perú y Miami.

- Dices que estás sola, ¿pero tú corazón quiere volver a latir por alguien?

Para los psicólogos soy algo interesante, estuve casada 24 años, desde los 18 años, y me divorcié hace mucho también. Después de eso siento que mi independencia me hace quererla tanto que eres egoísta con tus sentimientos. Por decir, si tengo un novio acá y tengo que viajar, lo voy a hacer, sin consultarle, ¿que si extraño la compañía de alguien? No, porque estoy rodeada de amigos. Hasta mi hija me dice que eso es malo.

- ¿Qué te dice tú hija?

Me dice que estás tan enfocada en tu trabajo, independencia, que esa parte de un amorcito lo tengo relegado, mi hija me dice “mamá, pero mucho tiempo”. Antes de venir a Perú me dijo “cuando tengas un novio y me moleste y te diga que escojas entre tu novio y yo, no me escojas a mí, al final soy tu hija y siempre voy a volver, pero él no”, yo me quedé ¿what? Ahora es mamá y entiende.

- ¿Por qué una pareja se alejaría de ti?

Lo que pasa es que no le doy seguridad a un hombre, no es cuestión de infidelidad o celos, porque en ese aspecto soy muy correcta, por decir estuve con un chico ocho años y cada uno con sus amigos, le daba seguridad. A mí me gusta el hombre atractivo, no lo voy a negar.

- Pero no le cierras las puertas al amor

Quisiera caminar de la manito con alguien el próximo año, pero que no sea pesado. Quiero a alguien que de vez en cuando me ajuste las tuercas, que decida. Yo a mis parejas las he querido, pero enamorarme al extremo que si termino me da depresión o llorar, nunca me pasó. Yo termino con mi pareja tengo un luto.

- ¿Por qué crees que la mayoría de personas a esta edad están solteras?

En nuestra época, las mujeres a los 18 o 19 años nos casábamos porque a los 25 años ya éramos viejas. Muchas personas de mi edad no se divorcian por eso. Ahora los 40 son los 20, los 50 los 30. Hay mucha tecnología para cuidarnos y comer mejor. Es una época que hay que aprovechar. Ahora ninguna mujer piensa así.

- ¿Tuviste suerte en EE.UU.?

Soy una mujer con suerte, que la vida le dio golpes de suerte en algunos momentos. Con el personaje “La Gata” se me acercaba toda la gente importante, te estoy hablando casi 20 años donde solo era Laura Bozzo y Jaime Bayly. Estar en el extranjero me abrió la mente; cuando uno tiene que irse a otro país hay que tener cojones, es empezar de cero. Lloré por no saber el idioma, de hacer un casting de competir con actrices reconocidas, pero tuve mucha suerte.

- ¿A los 53 años te consideras sensual?

Sí, me siento sexy, pero te explico por qué, siento que el prototipo que nos enseñaron de belleza era flaca, con músculo o cabello largo, no sé, pero la belleza en realidad radica dentro de ti. Yo me paro al lado de una chica que tiene 20 años que lo tiene todo bien puesto y yo con mis 53 años, la gente hace mejor conexión conmigo.