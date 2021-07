La periodista Patricia del Río se pronunció un día después de su despido de RPP luego de 15 años ininterrumpidos de trabajo. Lo hizo a través de Facebook, luego de compartir su columna para El Comercio.

Patricia del Río agradeció las muestras de cariño, pero recordó que los trabajos van y vienen, luego de que se conociera que no va más en RPP.

“Mi columna de hoy. Tal vez les interese. Aprovecho para agradecer todas y cada una de las muestras de afecto. Cuando me vuelva el alma al cuerpo las contestaré personalmente. Los trabajos van y vienen: su cariño y respeto se quedará siempre conmigo”, escribió Patricia del Río.

Seguidamente agregó: “Tratemos de no perdernos porque entonces lo perderemos todo”.

A primeras horas de la mañana de este sábado, usuarios de Twitter se mostraron sorprendidos ante el confirmado despido de la periodista Patricia del Río de RPP tras 15 años de labor periodística.

Aunque no se ha confirmado el motivo de su separación con el medio, los internautas no dudaron en especular cuál habría sido la causa. Algunos mencionan que el despido se debió a la confusión que cometió la conductora al llamar “presidente” a Pedro Castillo pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no lo ha proclamado. Sin embargo, nada está dicho.

