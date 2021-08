Patricia del Río utilizó sus redes sociales para comunicarse con su público tras su abrupta salida de RPP. Y es que esta vez, la periodista reveló que no podrá recibir la segunda dosis contra el COVID-19 debido a que sufrió un accidente.

“Por razones absolutamente ajenas a mi voluntad no me puedo colocar aún la segunda dosis de Pfizer que debí recibir antes de 28 de julio. No, tampoco ha sido culpa del Gobierno. Tuve un accidente (estoy bien), tengo que colocarme otras vacunas y esperar un tiempo prudente para la dosis contra la COVID-19”, comenzó diciendo en su publicación de Facebook.

En ese sentido, la conductora dejó en claro que recibirá cualquiera de las vacunas que estén disponibles, sin importar marca.

“No tengo idea de, si cuando esté apta, habrá Pfizer o Sinopharm o whatever. Solo espero estar correctamente inmunizada para poder seguir mi vida sin miedo”, agregó tajantemente.

