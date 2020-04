Luego que la exministra Ana Jara cuestionó un video en que Patricio Parodi le hizo una pesada broma a su pareja Flavia Laos, el chico reality decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram para brindar su descargo.

Según explicó el integrante de “Esto es guerra”, él y su enamorada coordinaron para realizar su video de TikTok y que nunca le haría daño a Flavia Laos.

“En esta oportunidad quería referirme acerca de los comentarios que he estado recibiendo desde el fin de semana, a raíz de una broma que hice para mi cuenta de TikTok con Flavia [Laos]. Muchas personas me han catalogado de ser una persona agresiva y me han dejado comentarios de todo tipo”, expresó Parodi al inicio de su clip.

“La verdad que quiero defenderme y creo que mejor están las imágenes para que hablen por mí. En las siguientes historias [por sus Instagram Storie] les voy a mostrar algunos videos que he grabado con mi cámara de seguridad. Quiero que vean con sus propios ojos cómo Flavia y todos los que estaban en la cocina sabían que era una broma de TikTok. Fue un video que quisimos grabar para entretenerlos y sacarles una sonrisa", explicó la figura de América TV.

Parodi invitó a sus seguidores a que vean algunos videos de su Instagram, los mismos que evidencian cómo él y su enamorada se pusieron de acuerdo para realizar un video de TikTok.

“Es la manera en que Flavia y yo llevamos nuestra relación. Nos hacemos bromas y siempre manteniendo el respeto por delante. Quiero que vean las siguientes historias para que aclaren más de una duda”, concluyó.

