Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron presentados como “pareja” durante la gala de Premios EEG el miércoles 22 de diciembre. Tras el programa, ambos realizaron publicaciones donde se lucen juntos.

El primero fue Patricio Parodi, quien compartió un video donde se lo ve caminando agarrado de la mano de Luciana Fuster: “Premios EEG. Acompañado de @lucianafusterg en la alfombra roja”.

Pero lo que llamó la atención fue que Patricio Parodi acompañó este video con la canción ‘Mon Amour’ de Aitana y Zzoilo.

“Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir y como dos niños chicos te pediré salir esperando un sí, esperando un kiss (beso). Y es que me encantas tanto si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña, tú me tienes loco”, se escucha en el video publicado por Patricio Parodi.

Por su parte, Luciana Fuster publicó una fotografía al lado del capitán de los ‘guerreros’: “La foto que tanto me están pidiendo y que por suerte nos tomamos”, escribió la modelo.

Aunque ni Patricio Paroni ni Luciana Fuster han confirmado tener un romance tras el ampay que protagonizaron, cada vez son más las veces que se lucen juntos pese a las críticas.

Foto: Instagram Luciana Fuster

Fuente: Instagram Patricio Parodi | Luciana Fuster

