María José ‘Majo’ Parodi, hermana menor de Patricio Parodi, reveló que recibió crueles comentarios sobre su embarazo, pero la joven no se quedó callada y desató su furia.

Todo inició cuando Majo Parodi reveló que recibía muchas críticas por continuar ejercitándose durante su embarazo. “No hay problemas con el bb por el peso? Aclara mi duda, please”, escribió una usuaria.

“Recalco que no, lo pongo por aquí porque es algo que me dicen a diario. Si le hiciera mal a la bebé, no lo haría, todo se lo pregunto a mi ginecólogo. Si me lo dicen en buena onda o como pregunta, trato de contestarles (es que no les miento que mínimo son 10 mensajes al día que leo de esto)”, respondió Majo Parodi.

“La bebé está demasiado sana, todo está perfecto, se mueve como una lombriz, todas las medidas están perfectas, su corazoncito bien y todo increíble”, aclaró la hermana de Patricio Parodi.

Fotos: Instagram Majo Parodi @twosidesblog

Sin embargo, Majo Parodi contó que recibió lamentables comentarios como “ojalá pierdas al bebé”, “tu marido no viene, ya tiene otra enamorada mejor que tú” y “aborta tu embarazo”.

“Luego hay gente que lamentablemente me da pena y hace este tipo de comentarios”, respondió la hermana de Patricio Parodi.

“Gente vacía, o que no sabe qué hacer con su vida, esto felizmente no me afecta y simplemente bloqueo a este tipo de gente (desubicada), pero hay personas que le puede chocar, sobre todo porque hoy en día te dicen todo el tiempo qué hay ue hacer, que está mal, no hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto”, manifestó la joven nutricionista.

“Y repito cada uno tendrá un punto de vista, una experiencia, etc. No todos los escenarios son iguales. A la única persona que escucho es a mi ginecólogo, a nadie más”, aclaró Majo Parodi.

Fotos: Instagram Majo Parodi @twosidesblog





