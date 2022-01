Patricio Parodi reveló que su hermana, Majo Parodi, no lo eligió como padrino de su hija. Inicialmente, el popular ‘Pato’ contó que su familia está muy feliz por la llegada de este bebé: “A toda la familia nos tiene súper contentos, en realidad ya faltan pocos meses también, el tiempo está pasando súper rápido, y nosotros lo que queremos ya, ahorita, lo estamos esperando con un montón de ansias. Ya no sé quién va a ser el más chocho de la familia, si mi propia hermana que va a ser la mamá, la madrina, que va a ser mi otra hermana, o los tíos o los abuelos también, que todos están súper entusiasmados”. Sin embargo, Patricio Parodi no será el padrino: “El padrino no, no porque no quiera, claro. Ya está elegido, mi hermana escogió a la madrina, que es mi (otra) hermana, y el papá escogió al padrino, que es su hermano. Es uno de cada familia, me parece lo justo”, contó Patricio. Fuente: América Televisión