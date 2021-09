El chico reality Patricio Parodi anunció en sus redes sociales que se alejará de la competencia, ya que la lesión que sufrió este lunes 06 de setiembre en el set de ‘Guerreros México’ es de consideración.

El capitán de ‘Esto es Guerra’ lamentó no poder defender a Perú en el duelo EEG vs. Guerreros México, pero agradeció el apoyo de todos sus seguidores.

“Gracias a todos por sus lindas palabras, en serio no saben lo que son sus mensajes para mí. Como pudieron ver, tuve un tirón bien fuerte en la primera competencia, conociendo mi cuerpo y las lesiones que he tenido sé que es un desgarro, lo cual me dejará un tiempo fuera de la competencia”, posteó en sus historias de Instagram.

Foto: (Instagram/@patoparodi18)

“No saben lo frustrante que es para mí no poder acompañar en competencia a mis compañeros, pero estaré ahí alentando al equipo y sacando la garra en todo lo que se pueda. Por algo pasan las cosas, no será hoy, quizá no mañana, pero algún día”, continuó en otro mensaje.

Como se recuerda, Patricio Parodi sufrió un estirón mientras competía con Matías Ochoa en el set de Guerreros México.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO