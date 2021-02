Patricio Parodi se ha vuelto viral en las redes sociales por una curiosa respuesta que dio durante un juego de “Esto es Guerra”. Y es que el guerrero se enfrentó a una pregunta de cultura general que no supo cómo abordar.

Durante la ronda de preguntas, la pareja de Flavia Laos tuvo que decir quién es el personaje que aparece en el billete de S/ 100 soles. Sin embargo decidió no arriesgarse y pidió pasar a la siguiente consulta.

“No me arriesgo, no me arriesgo”, fue el comentario que hizo Parodi ante la presión de sus compañeros. Su respuesta causó la risa de todos los asistentes en el set de televisión.

Cabe señalar que el personaje que aparece en el billete es Jorge Basadre, historiador y autor peruano.

