No todo es alegría. Patricio Parodi y Luciana Fuster no podían perderse el concierto de ‘Karol G’, pero no toda la noche fue divertida, ya que el ‘Pato’ tuvo que esperar a su pareja por más de 20 minutos, pese a que habían acordado una hora exacta para que él la recoja.

“Quería saber si a ustedes también les pasa, que cuando van a recoger a alguien, se demora tanto, ya llevo 15 minutos aquí abajo y todavía no baja”, expresó en su Instagram el capitán de los ‘guerreros’.

Minutos más tarde se supo que a quien estaba esperando era Luciana Fuster, quien según Patricio, se demoró 20 minutos más de los que habían acordado.

