Patricio Suárez Vértiz fue invitado al programa ‘Hablemos de Belleza’ y le consultaron cómo es actualmente su relación amical con Christian Meier, con quien formó hace años la banda Arena Hash. Además, le preguntaron si fue invitado a la boda del ‘Zorro’ en Estados Unidos.

El hermano de Pedro Suárez Vértiz admitió estar distanciado del actor, pero no por algún enfrentamiento, sino que sus vidas y carreras tomaron rumbos distintos. En ese sentido, mostró su alegría de que Meier haya vuelto a la música.

“ Bien, bien, con él nunca he tenido problemas. Lo conozco desde chico, desde que empezamos la agrupación Arena Ash y nos ha distanciado nuestros trabajos, nuestras vidas, pero me da gusto que haya regresado, me parece genial, porque yo creo que la música es vitamina B para todos, es buenísima ”, manifestó Patricio Suárez Vértiz.

En cuanto si fue invitado a la boda de Christian Meier, el cantante no afirmó ni negó nada, sin embargo, le pareció una buena que el intérprete de ‘Carreteras Mojadas’ haya realizado una ceremonia privada.

“ Christian me imagino que lo ha hecho una cosa muy privada y me parece bien porque cuando uno está en el ojo de las cámaras, el día que te casas quieres algo tranquilo, es una felicidad interior y yo respeto cualquier decisión que hubiera hecho. Eso de privado me parece mostro ”, añadió.

