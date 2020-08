Patty Wong presentó sus descargos luego de que fuera acusada de despedir a un trabajador cuando inició el Estado de Emergencia en Perú por la pandemia del coronavirus y que, además, no le habría pagado la indemnización que le corresponde.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la empresaria explicó cuáles fueron las razones para despedir a Ronald Arquiñaga, quien denunció ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ que trabajó con la familia de Patty Wong por 15 años.

“Estoy acá para dar la cara, no me scodno porque no tengo nada que esconder. Hoy estaba en mi local de San Juan de Lurigancho se acercó con una hoja donde me mostraba la denuncia de tres trabajadores del local de los Olivos donde yo no soy gerente. Nunca me han hablado de este trabajador Ronald”, comentó, evidentemente afectada,

¿Por qué despidió a Ronald Arquiñaga?

Patty Wong explicó que antes de la pandemia hubo un robo en uno de sus locales, donde forcejearon las puertas.

“La policía dedujo - y era obvio - que la persona que robó era un trabajador. No le estoy echando la culpa de que él (Ronald) cometió el robo, pero él era una de las personas que tenía la llave. Se tenía que despedir a alguien por ese episodio de robo y a él se le despidió por ese suceso, no por la pandemia”, comentó.

Indicó que existe mala intención en la denuncia contra ella.

“No estoy diciendo que la señora Magaly esté detrás, pero voy a mostrar las pruebas que tengo. Tengo derecho a defenderme”.

Patty Wong se defiende ante denuncia - OJO