La empresaria gastronómica Patty Wong se quebró en dominicial “Punto final” al revelar que todos los días le escriben personas pidiéndole trabajo y ella solo ha podido contratar a tres en plena crisis ocasionada por el coronavirus o Covid-19.

Tras sufrir pobreza extrema en su niñez, Patty Wong niega que ha tomado la filosofía de cuidar a sus trabajadores en esta pandemia del coronavirus, solo para dar de hablar.

“A los que creen eso, les diría que tengo 17 años en esto, que siempre he vendido muy bien y además que el local que tuvo que cerrar vendía 2 millones al año (...) La gente no entiende lo que estamos pasando y la cantidad de gente que me escribe para pedirme trabajo”, dijo con lágrimas en los ojos.

Seguidamente dijo: “Serán una 300 o 400 personas, la cantidad de gente que me escribe totalmente depresiva porque están quebrando. Vas por una calle y hay dos o tres establecimientos cerrados”.

Patty Wong finalizó diciendo: “La gente no entiende que si no lo hacemos en unidad, no salimos y de verdad es muy difícil la situaciones que estamos pasando, no somos un país europeo. Es un momento que marcará historia”.

