Paula Ávila hace unos días dejó al Perú atrás para volver a su natal Argentina luego de ocho años. Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fue que la exchica reality reveló que uno de los motivos principales por los que viajó fue para conocer a su novio cibernético.

La argentina contó que conoció a Simon a inicios de este año por la aplicación Tinder y que desde ahí no dejaron de hablar ni un solo minuto. Hoy en día la modelo no deja de publicar videos y fotos de los románticos momentos que vive junto a su pareja.

“Unas fotitos mas y me calmo, lo prometo. Es que fueron 7 meses soñando con estos momentos. Un mate, una cena, una ducha, una siesta. 7 meses durmiendo juntos pero separados. ¿Será eterno? No lo sabemos. Pero es ahora, esta pasando y pienso disfrutarlo a mi manera”, comenzó contando Poly en su publicación en Instagram.

“Siempre soñé con compartir risas y sueños con alguien, un compañero y si pudiera describir lo que este pibe me hace sentir me entenderían. Desde el 22 de abril no hubo un solo día en que no me haga reír”, agregó.

