La modelo Paula Manzanal tuvo un sorpresivo encuentro con Jossmery Toledo en el programa “Reinas del show”; sin embargo, lejos de enfrentarse o mostrarse distantes, las participantes del reality de baile han entablado una breve amistad. Ahora, la actual pareja de Fabio Agostini anunció que está en búsqueda de un pretendiente para su compañera.

En una reciente conversación con la prensa, luego de su participación en “Reinas del show”, Paula Manzanal señaló que le dijo a Jossmery Toledo que no le gusta que hable mal de su pareja, el español Fabio Agostini.

“Yo soy bien peace and love, Jossmery me cae súper bien por como es conmigo, también le he mencionado que no me gusta que hable mal de mi pareja y creo que lo tiene muy claro. Con tal que todo esté en orden y claro, todo bien”, manifestó Manzanal.

“La verdad es que tampoco me habla de él, me cambia de tema y prefiero que sea así, y eso es mejor porque a mí no me gusta escuchar malos comentarios hacia mi pareja. No he escuchado ahora último un comentario, pero si lo llega a hacer si me fastidiaría”, añadió.

Asimismo, Paula Manzanal aseguró que se encuentra inmersa en la búsqueda de una pareja para Jossmery Toledo, y así pueda “olvidar” a Fabio Agostini. “En realidad con Jossmery todo me lo tomo a la broma porque sé que Fabio está conmigo y cero inseguridades con eso. Estoy contenta de estar con él, y él está contento conmigo. Ni un pelito de celos ni nada”, señaló.

“Estoy buscando (pretendiente a Jossmery), ya puse en mis redes sociales si hay algún candidato para presentarle y para que ya se olvide de mi marido (risas). Estamos haciendo casting, que manden currículum para ser novio de Jossmery, para que por favor ya deje de pensar en mi esposo”, agregó entre risas.

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo habla sobre la relación de Paula Manzanal y Fabio Agostini