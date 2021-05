¡Fuertes declaraciones! Paula Manzanal enrumbó hoy a España junto a su pequeño Valentino para quedarse a vivir por una temporada. Todo esto luego de su reciente rompimiento con Ignacio Baladán.

Sin embargo todo no habría quedado ahí, ya que la modelo fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ cuando se encontraba en el aeropuerto, donde comentó que su relación con el chocolatero iba muy enserio, tanto es así que el uruguayo decidió presentarle a su madre.

“No la llegué a conocer personalmente. Sí hemos hablado. Me la presentó por videollamada (...) Hay cosas que él dijo que no me gustaron. Sí le perdono, porque no guardo rencor a nadie. Lo perdono y que sea feliz. Ya no hay nada que me ate a Perú”, expresó Paula.

Por otra parte, Manzanal asegura que se siente muy tranquila junto a Fabio Agostini, y señala que se están conociendo oficialmente.

“Se ha comportado como un caballero conmigo. Todo a su tiempo y en verdad muy feliz. Si no fuera por Fabio, estaría deprimida. Él de verdad me dijo: ‘levántate, eres una mujer linda’... Me llenó de halagos, que te lo diga un chico guapo, olvídate”, finalizó.

