¿Qué pasó? Paula Manzanal sorprendió a propios y extraños al revelar que tomó la decisión de dejar de seguir a Fabio Agostini, a quien hasta hace unos días consideraba como su “saliente oficial”.

La modelo se enlazó desde España con el programa “América Hoy”, donde contó el motivo por el que habría tomado esta acción contra el español. “Lo borré, no lo bloquee, él lo puede ver. Yo no he estado soltera hace tiempo. Tuve mi esposo, mi noviazgo no reconocido, entonces quiero estar soltera”, comenzó diciendo.

Al escuchar estas palabras, las conductoras del programa cuestionaron qué es lo habría pasado, y la influencer comentó que estaba decepcionada de su amiga Macarena Vélez por haber hecho Fabio Agostini se reconcilie de alguna forma con su exnovia, Mayra Goñi.

“Una amiga mía hizo algo que no me gustó (…) Se han comenzado a seguir ayer porque Macarena Vélez estaba hablando con Mayra Goñi e hizo que se amisten. Yo le escribí a Macarena, le dije y creo que entiende mi mal gusto, él también, aunque dice que solo se dijeron hola y nada más”, expresó Paula bastante molesta.

“Entonces prefiero estar ahorita sola... No sé todavía (si vendrá a España) He estado más defraudada por mi amistad, Fabio me explicó que nada que ver, pero igual como amiga no. (Con Fabio) Solo había un gusto. Quiero tomarme un tiempo. Soy madre, sí, pero soy joven, y quiero ver a mi hijo. Es guapo pero nunca he dicho que estoy enamorada”, finalizó diciendo.

