Paula Manzanal, quien tendría un romance con Fabio Agostini, fue ampayada con nada menos que el empresario Simón Sánchez Alayo, exsaliente de Sheyla Rojas.

El programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió las imágenes de la ‘chica Tulum’ junto al magnate, ingresando ambos a un restaurante de San Isidro. La cita ocurrió el último sábado 15 de mayo, según confirmaron los ‘urracos’.

“Hemos venidos en grupo... me tengo que ir”, respondió la rubia cuando le preguntaron por Fabio Agostini.

Más tarde, la modelo prefirió ir a su casa en La Molina junto a Simón Sánchez Alayo, quien la acompañó solo por unos minutos. Luego de que el empresario se retira, Fabio Agostini llegó a la casa de la modelo.

Fabio no se molesta

Enel set de Magaly TV La Firme, Fabio Agostini dijo no dudar de la ‘fidelidad’ de la Manzanal.

“Ella no tiene nada con Simón, él es un colega de ella, es su amigo. Yo no fui con ella porque tenía una grabación. Era un grupo de varias personas (...) Yo he hablado con Simón, un tipo de put** me cae muy bien, pero ellos son solo amigos”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR