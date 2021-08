La modelo Paula Manzanal fue abordada por las cámaras de “Amor y Fuego” tras el ampay en el que se le ve a Pancho Rodríguez saliendo encapuchado de su casa y viceversa.

Paula Manzanal negó cualquier tipo de relación sentimental con Pancho Rodríguez, asegurando que solo son amigos.

“¿De qué se sorprenden si siempre ha sido mi amigo Panchito? No puedo declararte. Yo no duermo con él, es mi amigo”, respondió la modelo Paula Manzanal en el aeropuerto, tras llegar de su viaje a Tulúm, México.

Paula Manzanal aseguró que se conocen desde hace muchos años con el chileno y no ocultan nada. “Nunca lo he ocultado, siempre ha sido mi amigo, lo conozco hace 15 años”.

“No te puedo declarar. Yo no me he quedado a dormir. Mira bien tus imágenes. Con Pancho solo amigos, es como mi familia”, finalizó.

