Paula Manzanal confirmó en “El Artista del Año” que ya no mantienen ninguna relación sentimental con el chico reality, Ignacio Baladán.

Luego de mostrar fotos románticas de ambos en su cuenta de Instagram, Paula Manzanal dejó en claro cuál es su actual estado sentimental.

“No tengo nada que decir, estoy soltera, estoy contenta y estamos aquí para bailar. Yo no tengo por que explicarle nada a nadie. Estamos aquí para un show”, dijo Paula Manzanal, sorprendiendo a Gisela Valcárcel por su soltura.

Asimismo, Paula Manzanal dejó en claro que no regresará con Ignacio Baladán, pues ya tiene planes fuera de Perú. “Yo me voy a España el 18, solo he venido aquí un ratito y luego me vuelvo”.

Recordemos que hace unos días, Paula Manzanal compartió fotos románticas con Ignacio Baladán, sin embargo él nunca formalizó la relación entre ambos.

