Paula Manzanal volteó la página y ya no quiere saber nada de Ignacio Baladán. Así lo dejó bien claro en sus redes sociales cuando pidió que ya no la involucren con “esa persona”, pues ella ya está soltera.

Y es que su amiga Jamila Dahabreh aseguró este miércoles al programa “Amor y Fuego” que Manzanal está saliendo con el pastelero: “sí están juntos”, señaló en vivo.

Sin embargo, horas después, Paula publicó un video corrigiendo lo dicho por Jamila. Con la voz entrecortada, Manzanal dijo indignada:

“Mi amiga no mintió al decir que estaba en una relación, sí he estado en una relación, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, estoy soltera. Así que por favor ya no me molesten con esa persona, ya no quiero saber nada y chau”.

Cabe indicar que hace una semana, ambos dejaron de seguirse en Instagram y ella viajó a Tulum (México), mientras que él viajó a Miami.

TE PUEDE INTERESAR