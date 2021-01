¡Fuerte y claro! Jamila Dahabreh decidió pronunciarse sobre el ‘ampay’ que habría emitido el programa “Amor y Fuego”, donde se le ve a la rubia junto al seleccionado nacional Anderson Santa María en México.

Y es que la modelo asegura que no tiene ningún tipo de acercamiento al futbolista, por lo que se mostró molesta por estas afirmaciones.

“Quiero aclarar que yo me crucé con Anderson solo unas horas. No pasamos Año Nuevo juntos ni nada, él se fue a Cancún. Yo me he cruzado con mucha gente aquí, como 50 personas de Perú. Todo ha sido casualidad, no pueden decir que tengo una relación con él”, comenzó diciendo mediante un enlace telefónico con el programa de Willax TV.

Asimismo, Jamila fue consultada por Rodrigo González sobre por qué habría insistido tanto al productor del programa que no emitan dicho video.

“Yo no he pedido que no pasen el ampay, lo que yo he dicho es que no inventen que tengo un romance con él. He venido con mi hija porque está de vacaciones. No inventen cosas que no son”, expresó.

